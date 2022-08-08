Нужен качественный исполнитель? Вы можете на меня расчитывать!
👋 Hello
Я Настя, мне 23 и я с Харькова, Украина Горю дизайном уже больше года, но на бирже пока что новичок.
🔥 Сделаю для вас РАБОЧИЙ дизайн
Сайт/лендинг/банер создаётся для решения вашей проблемы. Будь то продукт, услуга или визитка я выстрою максимально полезный интерфейс для решения ваших задач.
С удовольствием обсудим проект по телефону
Для вашего удобства мы можем созвониться и оговорить детали сотрудничества.
Контролируете этапы проекта
Вам не придётся сидеть неделями в ожидании первых результатов моей работы. Вы будете видеть все этапы и это значительно уменьшит количество правок в конечном результате, что конечно же сэкономит наше с вами время!
Все правки бесплатные!
Вам не придётся заботиться о бюджете на случай излишних правок.
Работаю по предоплате.
Естественно предпочтения в дизайне у всех разные и если мы не сойдёмся во мнениях и правки уже долгое время не «спасают» ситуацию Верну предоплату.
Портфолио
- Лендинг для магазина неоновых светильников26 просмотров