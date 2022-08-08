Нужен качественный исполнитель? Вы можете на меня расчитывать!

👋 Hello

Я Настя, мне 23 и я с Харькова, Украина  Горю дизайном уже больше года, но на бирже пока что новичок.

🔥 Сделаю для вас РАБОЧИЙ дизайн

Сайт/лендинг/банер создаётся для решения вашей проблемы. Будь то продукт, услуга или визитка я выстрою максимально полезный интерфейс для решения ваших задач.

С удовольствием обсудим проект по телефону

Для вашего удобства мы можем созвониться и оговорить детали сотрудничества.

 Контролируете этапы проекта

Вам не придётся сидеть неделями в ожидании первых результатов моей работы. Вы будете видеть все этапы и это значительно уменьшит количество правок в конечном результате, что конечно же сэкономит наше с вами время!

 Все правки бесплатные!

Вам не придётся заботиться о бюджете на случай излишних правок.

Работаю по предоплате.

Естественно предпочтения в дизайне у всех разные и если мы не сойдёмся во мнениях и правки уже долгое время не «спасают» ситуацию Верну предоплату.