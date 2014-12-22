Фото-видео оператор Алматы-Тайланд

Профессиональный видео оператор. Учился в Санкт-Петербурге. Так же закончил теле школу в г. Алматы. Опыт работы более 12 лет. Снимаю на все виды видео камер.Имею собственную аппаратуру для съемок-canon Mark 3,звук и свет.работал на многих теле каналах как оператор постановщик и журналист.Люблю путешествовать. Занимаюсь спортом. Имею два канала на Ютубе где снимаю путешествия и спортивные мероприятия,тренировки и т.д.Без вредных привычек. Монтаж и видео съемка любого формата. Желательно заказное видео Алматы и Тайланда-достопримечательности,мероприятия и т.д.