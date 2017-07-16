Николай Лобанов FenixStudioFenixStudio
23 годаРоссия/Железногорск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Fenix Studio съемка и монтаж видео
Fenix Studio предлагает свои услуги видеосъемки и монтажа
СЪЕМКА:
1) ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
2) ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
3) УТРЕННИК
4) LOVE STORY
5) ПРОМО-РОЛИКИ
6) РЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ
7) МУЗЫКАЛЬНЫЕ КЛИПЫ
И МНОГО МНОГО ДРУГОГО
Мы снимаем все : начиная от дня рождения и заканчивая самыми разными творческими проектами. Для нас в съемки главное оригинальность. К любому заказу подходим креативно и с высоким качеством.
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- Пример монтажа видео149 просмотров