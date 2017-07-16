Fenix Studio съемка и монтаж видео

Fenix Studio предлагает свои услуги видеосъемки и монтажа

СЪЕМКА:

1) ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

2) ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

3) УТРЕННИК

4) LOVE STORY

5) ПРОМО-РОЛИКИ

6) РЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ

7) МУЗЫКАЛЬНЫЕ КЛИПЫ

И МНОГО МНОГО ДРУГОГО

Мы снимаем все : начиная от дня рождения и заканчивая самыми разными творческими проектами. Для нас в съемки главное оригинальность. К любому заказу подходим креативно и с высоким качеством.