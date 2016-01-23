Здравствуйте! Меня зовут PhiliPPok, это значит: 1) меня зовут Филипп , 2) ваш проект будет выполнен на Ок!

Я профессиональный копирайтер... правда слова копирайтер меня не совсем устраивает, больше подходит Писатель или Креативщик. Согласны!? Звучит гораздо приятнее!) В моих целях стать профессиональным автором, а пока приходится подрабатывать фрилансом, дабы я мог больше уделять время своим стихам, песням - вообщем полету моей фантазии. С удовольствием соглашусь на выполнение интересных и творческих проектов, даже на рабовладельческих условиях!( улыбаюсь)