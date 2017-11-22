PHP Web Developer. Разработка, верстка Wordpress, Yii (и другие фреймворки)

Если вам нужна качественная работа, без лишней головной боли, то вы по адресу.

Созданием сайтов занимаюсь более 6 лет, создаю сайты под ключ.

Занимаюсь программированием, версткой, натяжкой и скриптами.

веб программирование / скрипты

верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и порталов)

натяжка верстки на CMS (wordpress), интернет-магазины (wordpress/opencart)

создание сайтов с нуля под ключ

разработка функционала любой сложности (wordpress)

любый правки и доработки по сайту

Всегда рада новым заказчикам и партнерам!