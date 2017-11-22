Юля Филатова FilatovaJuljaFilatovaJulja
31 годРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
PHP Web Developer. Разработка, верстка Wordpress, Yii (и другие фреймворки)
Если вам нужна качественная работа, без лишней головной боли, то вы по адресу.
Созданием сайтов занимаюсь более 6 лет, создаю сайты под ключ.
Занимаюсь программированием, версткой, натяжкой и скриптами.
- веб программирование / скрипты
- верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и порталов)
- натяжка верстки на CMS (wordpress), интернет-магазины (wordpress/opencart)
- создание сайтов с нуля под ключ
- разработка функционала любой сложности (wordpress)
- любый правки и доработки по сайту
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