FilatovaJulja

Юля Филатова FilatovaJulja

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
PHP Web Developer. Разработка, верстка Wordpress, Yii (и другие фреймворки)

Если вам нужна качественная работа, без лишней головной боли, то вы по адресу.

Созданием сайтов занимаюсь более 6 лет, создаю сайты под ключ.

Занимаюсь программированием, версткой, натяжкой и скриптами.

  • веб программирование / скрипты
  • верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и порталов)
  • натяжка верстки на CMS (wordpress), интернет-магазины (wordpress/opencart)
  • создание сайтов с нуля под ключ
  • разработка функционала любой сложности (wordpress)
  • любый правки и доработки по сайту
Всегда рада новым заказчикам и партнерам!
PHPWordPressOpenCartВерстка сайтаYii
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