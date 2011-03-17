Fire-Snake

Корректура текстов, расшифровка аудио

Корректором работаю больше восьми лет.

Корректировала статьи для журнала "Спецлаб" (основная тематика – видеонаблюдение и системы контроля доступа).

Организовала процесс экспертизы цифровой техники, оформляла экспертные заключения (буквально "переводила" с технического языка на русский). В последнее время на постоянной основе сотрудничала с издательством, корректировала книги. Работаю быстро, внимательно, за две вычитки исправляю практически 100% ошибок. Работаю в Word со стилями, колонтитулами, оглавлениями, гиперссылками и т. п., в Adobe Acrobat – проверяю правильность оформления для печати.

Форматирую текст под требования заказчика.

Мои услуги стоят от 20 рублей за 1000 знаков, в зависимости от сложности задания. Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.

Работа только удаленно.