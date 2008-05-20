Образование:
1998-2003 Самарский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, английское отделение. Диплом с отличием, получен 09.07.03. В 2001 году в течение трех месяцев проходила стажировку в США
2004 –наст. вр. Самарский Государственный Экономический Университет, факультет 2-го
высшего образования, специальность: менеджмент.
Профессиональный опыт:
12.04- наст. вр. ООО «ПО Волжский инструмент» (оптовая торговля инструментом)
Должность: помощник коммерческого директора
Обязанности:
- ведение переписки и переговоров с иностранными поставщиками;
- размещение и контроль за исполнением заказа, организация контроля качества продукции;
- составление графика и организация проведения платежей;
- оформление и перевод первичной документации;
-поиск новых поставщиков (за рубежом), переговоры с потенциальными поставщиками;
- организация рабочего дня руководителя.
07.04 – 12.04 ООО «ОРТО Инжиниринг» (продажа экструзионного оборудования)
Должность: офис-менеджер
Обязанности:
- ведение переписки и переговоров с иностранными поставщиками;
- письменный перевод технических документов и контрактов;
- оформление первичной документации;
- подготовка деловых поездок руководителя (заказ авиабилетов и номеров в гостинице, организация оформления виз).
07.02.-06.04 CASE IH Corporation (производство комбайнов и сельхозтехники)
Должность: переводчик (английский язык)/личный ассистент
Обязанности:
- устный перевод на деловых встречах, курсах обучения инженерного состава областной МТС;
-письменный перевод технических документов, договоров и руководств по эксплуатации;
-решение организационных вопросов (заказ авиабилетов и мест в гостинице, организация доставки запчастей).
01.01 – 06.02 “Генезис знаний” (мультимедийные технологии)
Должность: переводчик (английский язык)
Обязанности: перевод текстов по IT - тематике (мультиагентные системы)
Навыки работы с компьютером: Word, Excel, Internet & Email.