Образование:

1998-2003 Самарский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, английское отделение. Диплом с отличием, получен 09.07.03. В 2001 году в течение трех месяцев проходила стажировку в США

2004 –наст. вр. Самарский Государственный Экономический Университет, факультет 2-го

высшего образования, специальность: менеджмент.

Профессиональный опыт:

12.04- наст. вр. ООО «ПО Волжский инструмент» (оптовая торговля инструментом)

Должность: помощник коммерческого директора

Обязанности:

- ведение переписки и переговоров с иностранными поставщиками;

- размещение и контроль за исполнением заказа, организация контроля качества продукции;

- составление графика и организация проведения платежей;

- оформление и перевод первичной документации;

-поиск новых поставщиков (за рубежом), переговоры с потенциальными поставщиками;

- организация рабочего дня руководителя.

07.04 – 12.04 ООО «ОРТО Инжиниринг» (продажа экструзионного оборудования)

Должность: офис-менеджер

Обязанности:

- ведение переписки и переговоров с иностранными поставщиками;

- письменный перевод технических документов и контрактов;

- оформление первичной документации;

- подготовка деловых поездок руководителя (заказ авиабилетов и номеров в гостинице, организация оформления виз).

07.02.-06.04 CASE IH Corporation (производство комбайнов и сельхозтехники)

Должность: переводчик (английский язык)/личный ассистент

Обязанности:

- устный перевод на деловых встречах, курсах обучения инженерного состава областной МТС;

-письменный перевод технических документов, договоров и руководств по эксплуатации;

-решение организационных вопросов (заказ авиабилетов и мест в гостинице, организация доставки запчастей).

01.01 – 06.02 “Генезис знаний” (мультимедийные технологии)

Должность: переводчик (английский язык)

Обязанности: перевод текстов по IT - тематике (мультиагентные системы)

Навыки работы с компьютером: Word, Excel, Internet & Email.