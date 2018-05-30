Мы – студия графического дизайна Flatred Design. Мы делаем различные анимационныеролики, например:
· 2Dанимация
· Инфографика
· Эксплейнеры
· Видеомонтаж
Мы заставляем двигаться даже неподвижные предметы.Графика – это хорошо, потому что…
1. легко – сложностей со съемками, актерами и гримомбольше нет,
2. универсально – любая идея станет реальностью,
3. лаконично – информация приобретет осмысленный икрасочный вид,
4. современно – коллеги и заказчики оценят ваш вкус.
Наши клиенты – люди современные и амбициозные. Мыможем быть полезны частным фирмам, физическим лицам или госучреждениям. Там,
где нужен яркий визуальный продукт – там мы.
Мы предлагаем вам графические ролики,которые реализованы «под ключ». Это значит, что мы:
· разрабатываем концепцию,
· пишем сценарий,
· изготавливаем приблизительный макет ролика,
· воплощаем ролик графически,
· оснащаем его дикторским голосом,звуками и музыкой,
· наслаждаемся результатом вместе с вами.
Ссылка на наш шоурил анимации https://vimeo.com/263022172
Наш шоурил видеомонтажа https://vimeo.com/265336691
Стоимость наших услуг составляет от 650 рублей за одну секунду видео.
На ценообразование влияет показатель средней рыночной цены, хронометраж и сложность элементов, использованных в
работе.
Мы всегда открыты к вашим предложениям!
Надеемся на сотрудничество,
коллектив FlatredDesign.
Телефон\ WhatsApp\Telegram +79137600559