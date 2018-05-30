FlatredDesign

Юрий FlatredDesign

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Студия графического дизайна и видеомонтажа FlatredDesign

Мы – студия графического дизайна Flatred Design. Мы делаем различные анимационныеролики, например:

·       2Dанимация

·       Инфографика

·       Эксплейнеры

·       Видеомонтаж

Мы заставляем двигаться даже неподвижные предметы.Графика – это хорошо, потому что…

1. легко – сложностей со съемками, актерами и гримомбольше нет,

2. универсально – любая идея станет реальностью,

3. лаконично – информация приобретет осмысленный икрасочный вид,      

4. современно – коллеги и заказчики оценят ваш вкус.

Наши клиенты – люди современные и амбициозные. Мыможем быть полезны частным фирмам, физическим лицам или госучреждениям. Там,

где нужен яркий визуальный продукт – там мы.

Мы предлагаем вам графические ролики,которые реализованы «под ключ». Это значит, что мы:

·       разрабатываем концепцию,

·       пишем сценарий,

·       изготавливаем приблизительный макет ролика,

·       воплощаем ролик графически,

·       оснащаем его дикторским голосом,звуками и музыкой,

·       наслаждаемся результатом вместе с вами.

Ссылка на наш шоурил анимации https://vimeo.com/263022172

Наш шоурил видеомонтажа https://vimeo.com/265336691

Стоимость наших услуг составляет от 650 рублей за одну секунду видео.

На ценообразование влияет показатель средней рыночной цены, хронометраж и сложность элементов, использованных в

работе.

 

Мы всегда открыты к вашим предложениям!

                                                   

Надеемся на сотрудничество,

коллектив FlatredDesign.

Телефон\ WhatsApp\Telegram +79137600559

[email protected]

https://vimeo.com/263022172

 