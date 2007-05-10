Профессиональный опыт:

Сетевые сервисы и протоколы:

Знание стека протоколов TCP/IP, основ маршрутизации и фильтрации трафика.

Настройка, сопровождение и использование сервисов DNS, DHCP, WINS, NTP

Настройка web серверов Apache, IIS

Настрйка smtp, pop, imap серверов.

*nix системы:

Сетевое администрирование.

Построение роутеров, почтовых, web, vpn, dns серверов,

Их удаленное администрирование, мониторинг, обновление.

Есть опыт построения распределенных доменов на базе Samba 3 + Open LDAP.

Win NT/2K:

Администрирование рабочих станций.

Большой опыт использования Win 2k в корпоративной среде. (резервирование п.к.,

резервное копирование данных, постоянный мониторинг состояния раб. станций)

Хорошее понимание организации системы безопасности Win NT, управления

пользователями, правами, ресурсами системы.

Локальные сети / телефония:

Знание стандартов СКС, опыт планирования и построения сетей масштаба здания. Опыт

диагностики и устранения неисправности в работе ЛВС.

Понимание принципов построения "последней мили" (xDSL, WiFi, fiber ).

Опыт установки, настройки и сопровождения телефонных станций вплоть до АТС класса

Definity. Опыт администрирования Definity в течении последних 2-х лет.

Базы данных /SQL:

Настройка SQL серверов MySQL.

Использование различных б.д. для нужд пользователей. Разработка web

приложений использующих различные б.д., в том числе MS SQL (скрипты рассылки,

форумы, новостные ленты, и т.п.).

Написание модулей к существующим системам.

Более подробно обо мне можно узнать на моем сайте.