Профессиональный опыт:
Сетевые сервисы и протоколы:
Знание стека протоколов TCP/IP, основ маршрутизации и фильтрации трафика.
Настройка, сопровождение и использование сервисов DNS, DHCP, WINS, NTP
Настройка web серверов Apache, IIS
Настрйка smtp, pop, imap серверов.
*nix системы:
Сетевое администрирование.
Построение роутеров, почтовых, web, vpn, dns серверов,
Их удаленное администрирование, мониторинг, обновление.
Есть опыт построения распределенных доменов на базе Samba 3 + Open LDAP.
Win NT/2K:
Администрирование рабочих станций.
Большой опыт использования Win 2k в корпоративной среде. (резервирование п.к.,
резервное копирование данных, постоянный мониторинг состояния раб. станций)
Хорошее понимание организации системы безопасности Win NT, управления
пользователями, правами, ресурсами системы.
Локальные сети / телефония:
Знание стандартов СКС, опыт планирования и построения сетей масштаба здания. Опыт
диагностики и устранения неисправности в работе ЛВС.
Понимание принципов построения "последней мили" (xDSL, WiFi, fiber ).
Опыт установки, настройки и сопровождения телефонных станций вплоть до АТС класса
Definity. Опыт администрирования Definity в течении последних 2-х лет.
Базы данных /SQL:
Настройка SQL серверов MySQL.
Использование различных б.д. для нужд пользователей. Разработка web
приложений использующих различные б.д., в том числе MS SQL (скрипты рассылки,
форумы, новостные ленты, и т.п.).
Написание модулей к существующим системам.
Более подробно обо мне можно узнать на моем сайте.