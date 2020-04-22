Flixe.ru

Разработка сайта

Анализ прямых конкурентов, структуризация проекта, создание и верстка дизайна, адаптация для мобильных устройств.

Включает в себя:

• Домен сайта в зонах RU, РФ, SU, COM.RU, COM и остальные

• Простая система управления сайтом CMS. Для самостоятельного (без привлечения web-специалистов) редактирования содержанием сайта

• Надежный хостинг. Современные сервера. Стабильная работа, быстрый доступ к сайту и полная сохранность информации.

• SSL-сертификат. Подтверждающий, что сайт проверен и безопасен для платежей и других действий.КонтентГрамотный коперайт текста для проекта и продуктов. Наполнение товарами, автоматизация.• Наполнение до 5 страниц (предоставленых материалом Заказчика)

• Натолнение товарами до 20 позиций

Дизайн На выбор из готовых решений. Подбор по тематикам.

Индивидуальный дизайн по желанию.

SEO Оптимизацияпод поисковые системы. Это комплекс действий выводящих сайт ТОП выдачи поисковых систем. Одинаково хорошо справляемся с серьезными интеграциями, комплексными разработками, нетиповым функционалом и созданием креативных, нестандартных концепций для Landing page и корпоративных сайтов. Помогаем легко воплотить самые смелые идеи.

PROMO VIDEO

Рекламный ролик, выпускаемый в качестве промоутерской акции

INTRO

Первоначальный видео ролик с эффектной и динамичной обработкой, разрабатывается индивидуально под каждую сферу Бизнеса. Прекрасно подходит для призентации компании/команды

GRAPHIC DESIGN

Графический дизайн и оформление документов для Вашего бизнеса

АЙДЕНТИКА

Айдентика — это визуальная состоавляющая бренда. Это практически все, что относится к бренду, от его названия, позиционирования до логотипа, фирменных шрифтов, плакатов и тд.

БРЕНДИНГ

Брендингвключает в себя различные приемы и способы, направленные на формирование уникального бренда, в то время, как айдентика — это совокупность элементов необходимые для создания у потребителей такого бренда.

АНИМАЦИЯ

(от фр. animation «оживление; одушевление»). Анимация, также мультипликация — вид киноискусства и его произведение (мультфильм), а также соответствующая технология. Компьютерная анимация — последовательный показ (слайд-шоу) заранее подготовленных графических файлов, а также компьютерная имитация движения с помощью изменения (и перерисовки) формы объектов или показа последовательных изображений с фазами движения.

Озвучка Диктора

Закажите озвучивание видео и аудиорекламу. Наша студия делает премиум-звук. Лучшие дикторские голоса, мужские и женские.

Персонажи, Стикерпаки, Принты

Иллюстрация с фоном. Уникальная разработка героя. Художник создаст оригинальные и проработанные стикеры.

Относительно именно к веб-дизайну — это набор различный гайдлайнов и готовых элементов. Все то, что создает эмоциональную связь между пользователем и рынком, ассоциирует со своими продуктами и расширяет базу постоянных клиентов, а также влияет на восприятие бренда. Например, логотип, его охранная зона, рекоммендации по размещению и так далее. Так можно описать множество элементов айдентики, например, маскоты, цвета и тд.