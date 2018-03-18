Flying_Fish

Освіта
2010-2014
НУ "ЛП"
напрям: філологія
спеціальність: прикладна лінгвістика (японська
мова)
Досвід роботи
2010-2012
AdelinaCallCenter
посада: англомовний оператор проекту “USAEmbassy”
обов’язки: надання інформації про процес подачі
документів на американську візу
російською та англійською мовами,
відповіді на запити, переписка в чаті.
2012-2014
Go to Ukraine
посада: працівник рецепції у хостелі CentralSquare
обов’язки: поселення ти виселення клієнтів,
розрахунок, підтримання чистоти та
веселої атмосфери в хостелі.
2014 -2015
Ukrainian language and culture school
посада: викладач(українська мова для іноземців)
обов’язки: розробка індивідуальних навчальних
програм, підготовка матеріалів, проведення
занять для студентів, оформлення
звітності.
2015
Фестивальтеатру та перформансу “Все інакше”(Львів, Дніпропетровськ, Харків,
Северодонецьк)
посада: перекладач,модератор
обов’язки: синхронний переклад спектаклів
(українська – англійська, польська -
англійська), переклад сценарію (польська
- українська), виготовлення субтитр,
оголошення учасників, проведення
дискусій з публікою, супровід учасників
фестивалю.
2015 2016
ТзОВ “Ерікполь”
посада: configuration manager
обов’язки: контроль версій програмного забезпечення.
Додаткова інформація
Водійськіправа категорії Б.
Знаннякомп'ютера:впевненийкористувач(MS Office, Word, Access, Excel);
Delphi– junior,
Python- junior.
Знанняіноземнихмов:російська – вільно;
англійська–вільно;
японська– середній рівень;
польська – розмовний рівень.
Особисті якості
комунікабельність,стресостійкість, креативність,
цілеспрямованість, пунктуальність,
швидко вчуся, вмію працювати самостійно
та в команді.
Хобі
Живопис, література,фотографія, подорожі.