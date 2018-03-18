Flying_Fish

Наталия Flying_Fish

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Резюме

Освіта

2010-2014

НУ "ЛП"

напрям: філологія

спеціальність: прикладна лінгвістика (японська

мова)

Досвід роботи 

2010-2012

AdelinaCallCenter

посада: англомовний оператор проекту “USAEmbassy”

обов’язки: надання інформації про процес подачі

документів на американську візу

російською та англійською мовами,

відповіді на запити, переписка в чаті.

2012-2014

Go to Ukraine

посада: працівник рецепції у хостелі CentralSquare

обов’язки: поселення ти виселення клієнтів,

розрахунок, підтримання чистоти та

веселої атмосфери в хостелі.

2014 -2015

Ukrainian language and culture school

посада: викладач(українська мова для іноземців)

обов’язки: розробка індивідуальних навчальних

програм, підготовка матеріалів, проведення

занять для студентів, оформлення

звітності.

2015

Фестивальтеатру та перформансу “Все інакше”(Львів, Дніпропетровськ, Харків,

Северодонецьк)

посада: перекладач,модератор

обов’язки: синхронний переклад спектаклів

(українська – англійська, польська -

англійська), переклад сценарію (польська

- українська), виготовлення субтитр,

оголошення учасників, проведення

дискусій з публікою, супровід учасників

фестивалю.

2015 2016

ТзОВ “Ерікполь”

посада: configuration manager

обов’язки: контроль версій програмного забезпечення.

Додаткова інформація

Водійськіправа категорії Б. 

Знаннякомп'ютера:впевненийкористувач(MS Office, Word, Access, Excel);

Delphi– junior,

Python- junior.

Знанняіноземнихмов:російська – вільно;

англійська–вільно;

японська– середній рівень;

﻿польська – розмовний рівень.

Особисті якості

комунікабельність,стресостійкість, креативність,

цілеспрямованість, пунктуальність,

швидко вчуся, вмію працювати самостійно

та в команді.

Хобі

Живопис, література,фотографія, подорожі. ﻿