Имя:

Зубарев Илья Олеговичь

Регион:

Полтава

Образование:

Высшее: Изобразительное искусство

Опыт (общий):

До 1 года

График:

Свободный график

ЗП:

от 5 $

Опыт работи:

апрель 2009 - февраль 2011 Место работы 1

Должность:Концепт художник по окружению, 3д моделирование окружения,

В компании:BlackSun compani

Описание деятельности компании:

Разработка классической РПГ в стиле Fallout1, Fallout2, Fallout tactics.

Должностные обязанности/достижения:

декабрь 2009 - май 2010 Место работы 2

Должность: Редактирование растровых изображений, создание логотипов, афишь, возобновление изношенных фотографий.

В компании:profoto Poltava

Описание деятельности компании:Полиграфия и печять

Образование:

декабрь 2010

he Poltava National University of a name of Yury Kondratyuk Национальный Технический Университет им Юрия Кондратюка

Факультет: Архитектурный Специальность: Кафедра Изобразительных искусств, специальность декоративно прикладное искусство. Форма обучения: дневная,(стационар)

Дополнительная информация:

Иностранные языки:

Английский - Могу проходить собеседование

Владение ПК: Компьютерные навыки, знание ПО: 3D Studio Max 4 yrs Adobe Photosop 4 yrs zbrush 2 yrs Adobe Dremwiver 3 yrs

Личные качества

Целеустремленность карьеры в Гейм индустрии, работа над серьезными проектами, не аматорский подход, получение и обмен опыта с коллегами по работе.

Знание игр с 94 года,(таких как Дум1, Дум2, Вольф, Мех Вариор, Диабло, серия Фолаут, Бавдерус гейт. и др) любовь к ним, и самостоятельный анализ успеха крупных проектов,

Уверенное поведение поведение на презентационных мероприятиях, не боязнь камер и публики, хорошая импровизация речи.

Пожелания к работе

Фриланс, хорошее качество работодателя, честность, и долговременное положительное сотрудничество, понимание сложностей работы, нахождение компромиссов,Хобби, увлечения

Тайский бокс, гитарная музыка, компьютерные игры,

Телефон домашний:

6-39-19

Телефон мобильный:

-80933071091

E-Mail:

Skype

[email protected]

Fonzub

Раздел/специальность

Шоу-бизнес, арт, культура, музыка, Декоратор / дизайнер, Гейм дизайнер Design & Multimedia > 3D Modeling & CAD