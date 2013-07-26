Имя:
Зубарев Илья Олеговичь
Регион:
Полтава
Образование:
Высшее: Изобразительное искусство
Опыт (общий):
До 1 года
График:
Свободный график
ЗП:
от 5 $
Опыт работи:
апрель 2009 - февраль 2011 Место работы 1
Должность:Концепт художник по окружению, 3д моделирование окружения,
В компании:BlackSun compani
Описание деятельности компании:
Разработка классической РПГ в стиле Fallout1, Fallout2, Fallout tactics.
Должностные обязанности/достижения:
декабрь 2009 - май 2010 Место работы 2
Должность: Редактирование растровых изображений, создание логотипов, афишь, возобновление изношенных фотографий.
В компании:profoto Poltava
Описание деятельности компании:Полиграфия и печять
Образование:
декабрь 2010
he Poltava National University of a name of Yury Kondratyuk Национальный Технический Университет им Юрия Кондратюка
Факультет: Архитектурный Специальность: Кафедра Изобразительных искусств, специальность декоративно прикладное искусство. Форма обучения: дневная,(стационар)
Дополнительная информация:
Иностранные языки:
Английский - Могу проходить собеседование
Владение ПК: Компьютерные навыки, знание ПО: 3D Studio Max 4 yrs Adobe Photosop 4 yrs zbrush 2 yrs Adobe Dremwiver 3 yrs
Личные качества
Целеустремленность карьеры в Гейм индустрии, работа над серьезными проектами, не аматорский подход, получение и обмен опыта с коллегами по работе.
Знание игр с 94 года,(таких как Дум1, Дум2, Вольф, Мех Вариор, Диабло, серия Фолаут, Бавдерус гейт. и др) любовь к ним, и самостоятельный анализ успеха крупных проектов,
Уверенное поведение поведение на презентационных мероприятиях, не боязнь камер и публики, хорошая импровизация речи.
Пожелания к работе
Фриланс, хорошее качество работодателя, честность, и долговременное положительное сотрудничество, понимание сложностей работы, нахождение компромиссов,Хобби, увлечения
Тайский бокс, гитарная музыка, компьютерные игры,
Телефон домашний:
6-39-19
Телефон мобильный:
-80933071091
E-Mail:
Skype
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Раздел/специальность
Шоу-бизнес, арт, культура, музыка, Декоратор / дизайнер, Гейм дизайнер Design & Multimedia > 3D Modeling & CAD
Портфолио
- Мало полигональная модель монстра для игры316 просмотров