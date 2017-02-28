Веб-дизайн, html-верстка, сайт под ключ, обработка и ретушь фотографий

Опыт в веб-дизайне свыше 7 лет.

Помимо Photoshop: знаю о верстке не по наслышке (html/xhtml, блочная/табличная), лично знаком с W3C стандартами, обладаю знаниями о SEO на уровне выше среднего. На основе этого что я могу предложить? - Профессиональный продукт высшего качества, направленный на решение конкретных задач заказчика, отвечающий требованиям современных стандартов и трендов дизайна и верстки, который стремительными движениями волшебных пальцев гарантированно может превратиться в сайт, а благодаря пытливым умам поисковых продвиженцев попасть в самые топы Яндекса.

*Вкусная плюшка: при заказе дизайна от 7000 руб., при необходимости, сверстаю свои макеты бесплатно.