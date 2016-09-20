FoxLab

Ирина Кузнецова FoxLab

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Руководитель студии дизайна интерьеров FoxLab interior

Компания FoxLab   занимается проектированием и реализацией красивых и функциональных  помещений для работы,  жилья и отдыха более 10 лет.

Мы не только создаем проект "на бумаге", но и полностью воплощаем его, обеспечиваем   полное управление проектом, включая снабжение всеми необходимыми материалами, выполнение всех   видов  ремонтных  работ, технический и авторский надзор, изготовление и монтаж мебели, контролируя график выполнения  работ и их точность до полного завершения.

Мы подходим к каждому проекту со страстью, преданностью и заботой, чтобы обеспечить   профессиональное обслуживание и высокое качество  наших услуг. Каждый проект рождается в результате тесного сотрудничества с клиентами и тщательного анализа их потребностей и ожиданий.

Это наша любимая работа и увлечение.

Наша цель- сделать окружающее пространство удобным и красивым, чтоб  жизнь  в нем была комфортной и беззаботной.

 

 Будем рады знакомству с Вами!