Руководитель студии дизайна интерьеров FoxLab interior

Компания FoxLab занимается проектированием и реализацией красивых и функциональных помещений для работы, жилья и отдыха более 10 лет.

Мы не только создаем проект "на бумаге", но и полностью воплощаем его, обеспечиваем полное управление проектом, включая снабжение всеми необходимыми материалами, выполнение всех видов ремонтных работ, технический и авторский надзор, изготовление и монтаж мебели, контролируя график выполнения работ и их точность до полного завершения.

Мы подходим к каждому проекту со страстью, преданностью и заботой, чтобы обеспечить профессиональное обслуживание и высокое качество наших услуг. Каждый проект рождается в результате тесного сотрудничества с клиентами и тщательного анализа их потребностей и ожиданий.

Это наша любимая работа и увлечение.

Наша цель- сделать окружающее пространство удобным и красивым, чтоб жизнь в нем была комфортной и беззаботной.

Будем рады знакомству с Вами!