дзайнер и 3D моделлер

Привет! Меня зовут Франсис Дин, и я творческий дизайнер с разносторонним опытом в области графического дизайна, веб-дизайна и UX/UI. Обладаю страстью к визуальному искусству, а мой творческий путь начался с завершения программы по дизайну и искусству на Институте Искусств и Креативных Технологий.

Опыт работы: Мой профессиональный путь включает работу с известными агентствами, такими как PixelCrafters и Creative Vortex, где я занимался графическим дизайном, веб-разработкой и созданием впечатляющих интерфейсов для клиентов различных отраслей.