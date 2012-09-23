FrolovEvgen

Разработка интернет приложений на PHP + MySQL

1. САЙТ-ВИЗИТКА СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ МБТ.

Для реализации проекта был создан, с нуля, примитивный флеш-движок на ActionScript 2.0. Разработан дизайн, структура сайта и статический вариант.

Реализована форма отправки писем как из флеш версии, так и из статической версии сайта.

http://mbt.kiev.ua

2. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПОРТАЛ LIVECAGE.

Это портал позволяет пользователям выкладывать в сеть свои виде и аудио материалы, организовывать видео и аудио трансляции, автономные видео и аудио каналы, а также видео и аудио конференции (до 10 активных пользователей).

Мои обязанности заключались в:

Дизайн флеш и веб-интерфейсов;

Написание новой структуры флеш-интерфейсов на Action Script 3.0;

Организация взаимодействия флеш-приложений с сервером. Написание соответствующих скриптов на Server Side Action Script;

Реализация трансляций на IPhone (через Wowza Media Server (WMS));

Улучшение старых и написание новых скриптов на PHP;

HTML, CSS верстка;

(Все работы над проектом осуществлялась во время работы в компании «ММСофт»)

http://livecage.com

3. САЙТ-ВИЗИТКА КОМПАНИИ УКРСТЕКЛОСТАЛЬ.

Простой статический сайт на HTML.

Был разработан дизайн и текстовка. Также добавлены динамические галереи на JavaScript (JQuery) и форма отправки писем через PHP.

http://ukrsteklostal.com.ua

4. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН КП МИКРО-ЭВМ-СЕРВИС.

Еще один интернет магазин.

Был разработан дизайн и текстовка. Внесены небольшие функциональные изменения движка. Также добавлены динамические галереи на JavaScript (JQuery).

http://meos.com.ua