FrolovEvgen

1. САЙТ-ВИЗИТКА СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ МБТ.
Для реализации проекта был создан, с нуля, примитивный флеш-движок на ActionScript 2.0. Разработан дизайн, структура сайта и статический вариант.
Реализована форма отправки писем как из флеш версии, так и из статической версии сайта.
2. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПОРТАЛ LIVECAGE.
Это портал позволяет пользователям выкладывать в сеть свои виде и аудио материалы, организовывать видео и аудио трансляции, автономные видео и аудио каналы, а также видео и аудио конференции (до 10 активных пользователей).
Мои обязанности заключались в:
Дизайн флеш и веб-интерфейсов;
Написание новой структуры флеш-интерфейсов на Action Script 3.0;
Организация взаимодействия флеш-приложений с сервером. Написание соответствующих скриптов на Server Side Action Script;
Реализация трансляций на IPhone (через Wowza Media Server (WMS));
Улучшение старых и написание новых скриптов на PHP;
HTML, CSS верстка;
(Все работы над проектом осуществлялась во время работы в компании «ММСофт»)
3. САЙТ-ВИЗИТКА КОМПАНИИ УКРСТЕКЛОСТАЛЬ.
Простой статический сайт на HTML.
Был разработан дизайн и текстовка. Также добавлены динамические галереи на JavaScript (JQuery) и форма отправки писем через PHP.
4. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН КП МИКРО-ЭВМ-СЕРВИС.
Еще один интернет магазин.
Был разработан дизайн и текстовка. Внесены небольшие функциональные изменения движка. Также добавлены динамические галереи на JavaScript (JQuery).