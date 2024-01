Парсинг товаров, Наполнение сайтов

Привет, я Дмитрий, спасибо, что заинтересовались моим резюме, я надеюсь, что буду вам полезен.

Я из Украины, г. Киев. 

Образование: Разработка программного обеспечения.

Я живу и работаю в Украине, делаю работу качественно и в установленные сроки, для меня важно, чтобы клиент был доволен.

Мои коммуникативные навыки на языках: английский, русский, украинский. 💬

Чем я могу быть Вам полезен?

парсинг товаров и не только, с нужных сайтов

настройка контекстной рекламы

настройка рекламы в Facebook

помощь в настройке CRM системы Битрикс24

помощь в настройке Украинских платежных систем для сайта

При помощи парсинга я соберу данные, например:

Все характеристики товара, полноразмерные фотографии или эскизы, цены и любые другие желаемые параметры продукта.

Данные представлены в таблице csv, xlsx или xls.

👍 Мне необходимо для работы:

Предоставьте ссылку на список продуктов, которые необходимо собрать. Например, ссылка на категорию с необходимыми критериями выбора.

Готовый документ включает в себя:

✔ Изображения

✔ Разъяснение характеристик

✔ Индивидуальный базовый формат

 Так же я могу помочь Вам с выполнением различных задач, от создания рекламного ролика компании, до настройки интернет магазина.

Результат моей работы не заставит Вас долго ждать, все зависит от сложности работы.

____

Hi, I am Dmitry, thank you for being interested in my resume, I hope that I will be useful to you 

Location : Ukraine, Kiev. 

Education : Software Development. 

I live and work in Ukraine, I do the work qualitatively and within the required time, for me it is important that the customer is satisfied, for my work I take not a lot of money. 

My communication skills in languages: English, Russian, Ukrainian. 💬

Of course I can communicate in other languages with the help of a translator.

-

 Parsing products from website.

Collect all the characteristics, full-sized photos or thumbnails, prices and any other desired product parameters.

Data is provided in the csv, xlsx or xls table. 

👍 Needed for working:

Provide links to the list of products that need to be collected. For example, a link to a category with the selection criteria you need.

Service includes:

✔ Images

✔ Characteristics Clarification

✔ Individual Base Format

 Perform various tasks, from creating a promotional video of the company, to various tasks.

 The result of my work will not make you wait long, it all depends on the complexity of the work. less