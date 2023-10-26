Fruit_god

Тарас Бутенко Fruit_god

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Чертежи|Revit

Привет , мое имя Тарас . Я профессиональный чертежник . Моя основная специализация – это разработка чертежей для реализации ремонта любой сложности.

Большой стаж (более 5 лет) разработки чертежей по разным объектам (квартиры, частные дома, коммерческие помещения).

Высокий уровень обслуживания и взаимодействия с клиентами в сочетании со знаниями, методами, технологиями разработки чертежей позволяют мне достичь высокой эффективности в работе над проектами различных типов.

Я создаю чертежи для людей, которые стремятся к качественному ремонту и легкости в нем.

Портфолио

Чертежи и Схемы
нет отзывов
$1/час
от $5от 2 дней
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