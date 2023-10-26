Чертежи|Revit
Привет , мое имя Тарас . Я профессиональный чертежник . Моя основная специализация – это разработка чертежей для реализации ремонта любой сложности.
Большой стаж (более 5 лет) разработки чертежей по разным объектам (квартиры, частные дома, коммерческие помещения).
Высокий уровень обслуживания и взаимодействия с клиентами в сочетании со знаниями, методами, технологиями разработки чертежей позволяют мне достичь высокой эффективности в работе над проектами различных типов.
Я создаю чертежи для людей, которые стремятся к качественному ремонту и легкости в нем.
Портфолио
- Чертежи ЖК Русановская Гавань2 просмотра
- Чертежи ЖК Крона Парк 23 просмотра
Чертежи и Схемы
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$1/час
от $5от 2 дней
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