Чертежи|Revit

Привет , мое имя Тарас . Я профессиональный чертежник . Моя основная специализация – это разработка чертежей для реализации ремонта любой сложности.

Большой стаж (более 5 лет) разработки чертежей по разным объектам (квартиры, частные дома, коммерческие помещения).

Высокий уровень обслуживания и взаимодействия с клиентами в сочетании со знаниями, методами, технологиями разработки чертежей позволяют мне достичь высокой эффективности в работе над проектами различных типов.

Я создаю чертежи для людей, которые стремятся к качественному ремонту и легкости в нем.