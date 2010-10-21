Работа была выполнена не полностью, помимо рерайта новости, надо было ее немного увеличить. После сдачи только рерайта и замечания с моей стороны, исполнитель в недопустимой форме стал утверждать что я добавил этот пункт после его заявки и стал возмущаться что я просто не хочу платить... Жаль что выбирая исполнителя из 15 заявок, которые были согласны за данный бюджет выполнить задание полностью, надеясь дальнейшее сотрудничество, выбрал этого. Не рекомендую. Оплату произвел в полном объеме на следующий день после получения номера кошелька.