GALUMYU

Владимир GALUMYU

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Отзывы заказчиков
triptt
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
0 баллов
13 лет назад
Рерайт 10 новостей по теме apple
Работа была выполнена не полностью, помимо рерайта новости, надо было ее немного увеличить. После сдачи только рерайта и замечания с моей стороны, исполнитель в недопустимой форме стал утверждать что я добавил этот пункт после его заявки и стал возмущаться что я просто не хочу платить... Жаль что выбирая исполнителя из 15 заявок, которые были согласны за данный бюджет выполнить задание полностью, надеясь дальнейшее сотрудничество, выбрал этого. Не рекомендую. Оплату произвел в полном объеме на следующий день после получения номера кошелька.
Несмотря на то, что возникли разногласия, заказчику плюс. Хороший человек!
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