По конкурсу были поставлены достаточно расплывчатые требования к логотипу (без деталей дабы не ставить рамки для фантазии исполнителей). Анна справилась замечательно! Выполненный ею логотип оказался и запоминающимся(!) и лаконичным(!), Анна предоставила авторский вариант профессионально прорисованного логотипа в сжатые сроки, а также предоставила несколько вариантов, о которых я ее просила. За работу ставлю 10+ баллов из 10. Планирую дальнейшее сотрудничество в других проектах!