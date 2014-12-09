Образование
2007/2012г.
-Диплом Master (магистр) MIREES, Болонский государственный университет,Международный Факультет политологии
-Специальность «Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств», оценка:107/110
-2013-2014: годовое обучение в России, Санкт-Птербургский государственный университет, СПБГУ, Факультет международных Отношений
2012/2014г.
-Диплом бакалавра, Флорентийский государственный университет, филологический факультет
-Специальность: перевод ,оценка:104/110
-2010-2011: годовое обучение в России, Санкт-Птербургский государственный университет, СПБГУ
Филологический Факультет
Опыт работы
Переводчик 2012/2014г.
ВeneInterior Gallery
РыбатскийПр. № 17 СПБ, +7 966 756-98-56, [email protected],разничнаяторговля (мебель)
-Ведениеписьменной документации
-Редоктирование документов и контрактовдля менаджера продажи
-Участие в качестве переводчика на деловых встречах и переговорах
-Переводы ита-анг/рус рус/анг-ита деловых писем, факсов
- Перевод ежедневных совещаний с техническим персоналом завода, выполнение перевода в цехе для иностранных наладчиков. Выполнение проверки контроля качества крышки, банки.
Профессиональныенавыки и знания
-Отличное знание ангийского и русского языка
-Хорошиетеоретические знания преподавание языков как иностранного
-Опытный пользователь ПК: MS Word; MS Excel, MS Works, Power point, Internet Explorer
Знание иностранных языков
-Итальянский— родной
-Английскийй— свободно владею
-Русский— свободно владею
-Испанскийязык — могу проходить интервью, перевожу со словарем
Прочее
- Коммуникабельность, активная жизненная позиция, ответственна‚ аккуратна,
- Стремление к развитию и профессиональному росту
- Хобби — чтение, путешествия, спорт и кулинария