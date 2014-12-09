Образование

2007/2012г.

-Диплом Master (магистр) MIREES, Болонский государственный университет,Международный Факультет политологии

-Специальность «Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств», оценка:107/110

-2013-2014: годовое обучение в России, Санкт-Птербургский государственный университет, СПБГУ, Факультет международных Отношений

2012/2014г.

-Диплом бакалавра, Флорентийский государственный университет, филологический факультет

-Специальность: перевод ,оценка:104/110

-2010-2011: годовое обучение в России, Санкт-Птербургский государственный университет, СПБГУ

Филологический Факультет

Опыт работы

Переводчик 2012/2014г.

ВeneInterior Gallery

РыбатскийПр. № 17 СПБ, +7 966 756-98-56, [email protected],разничнаяторговля (мебель)

-Ведениеписьменной документации

-Редоктирование документов и контрактовдля менаджера продажи

-Участие в качестве переводчика на деловых встречах и переговорах

-Переводы ита-анг/рус рус/анг-ита деловых писем, факсов

- Перевод ежедневных совещаний с техническим персоналом завода, выполнение перевода в цехе для иностранных наладчиков. Выполнение проверки контроля качества крышки, банки.

Профессиональныенавыки и знания

-Отличное знание ангийского и русского языка

-Хорошиетеоретические знания преподавание языков как иностранного

-Опытный пользователь ПК: MS Word; MS Excel, MS Works, Power point, Internet Explorer

Знание иностранных языков

-Итальянский— родной

-Английскийй— свободно владею

-Русский— свободно владею

-Испанскийязык — могу проходить интервью, перевожу со словарем

Прочее

Коммуникабельность, активная жизненная позиция, ответственна‚ аккуратна,

быстрообучаема