Я сделаю ваше видео ярче.

Занимаюсь видео-монтажом разных направлений. Начиная от создания видео-роликов (на любую тему и любого жанра), заканчивая простой обработкой, компоновкой, нарезкой..В основном специализируюсь на промо-роликах, работая с предоставленным мне материалом. Могу со всей ответственностью и серьёзностью выполнить ваш заказ. По завершению, отправляю заказчику готовый результат с водяным знаком и оплата производится, только после одобрения, тем самым заказчик ничего не теряет.