Максим Шклярук Galeodor24Galeodor24
34 годаРоссия/Нижневартовск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Я сделаю ваше видео ярче.
Занимаюсь видео-монтажом разных направлений. Начиная от создания видео-роликов (на любую тему и любого жанра), заканчивая простой обработкой, компоновкой, нарезкой..В основном специализируюсь на промо-роликах, работая с предоставленным мне материалом. Могу со всей ответственностью и серьёзностью выполнить ваш заказ. По завершению, отправляю заказчику готовый результат с водяным знаком и оплата производится, только после одобрения, тем самым заказчик ничего не теряет.
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Портфолио
- Рекламный ролик компании "Anlen Global Network"110 просмотров
- Монтаж видео обложек для групп ВКонтакте111 просмотров
- Презентационный видео ролик для компании INVEST24102 просмотра
- Выпускной 2019112 просмотров
- Промо, кожевенная мастерская "Vaerson"107 просмотров
- Оживление фотографии114 просмотров
- Реклама магазина "Mobiland" для ТВ144 просмотра
- Пример ИНТРО к видео для youtube канала116 просмотров
- Промо - ролик чайного, интернет магазина.110 просмотров
- Промо - ролик студии106 просмотров