Galina-Masq

Галина Galina-Masq

 
40 летУкраина/Симферополь
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
[email protected]

Дизайнер полиграфии, наружной рекламы. Опыт работы 4 года.

Мой е-мейл : [email protected]

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Valera-MARFA
Марфа 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Дизайн коктельной карты
Спасибо за Вашу работу. Мне очень понравилось на сколько профессионально и качественно выполнена работа по проекту.