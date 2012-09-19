Дизайнер полиграфии, наружной рекламы. Опыт работы 4 года.
Мой е-мейл : [email protected]
Портфолио
- Листовка конно спортивный клуб284 просмотра
- Квартальный календарь257 просмотров
- Листовка для салана красоты293 просмотра
- Листовка для Суши бара1834 просмотра
- Предметная ретушь181 просмотр
- Брошюра для фитосовхоза182 просмотра
- Буклет сенал строй224 просмотра
- Визитки190 просмотров
- Визитки174 просмотра
- Визитки175 просмотров
- Визитки199 просмотров
- Визитки180 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за Вашу работу. Мне очень понравилось на сколько профессионально и качественно выполнена работа по проекту.