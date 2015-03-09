Готов сделать валидную вёрстку
Здравствуйте,
Готов сделать вёрстку .
Преимущества моей вёрстки:
1. Чистый, грамотный и валидный код без использования всяких "загрязняющих" программ по типу DreamWeaver.
2. Кроссбраузерность. Вёрстка будет отлично смотреться во всех известных браузерах: Firefox, Opera, IE9, Google Chrome.
3. Поддержка разных разрешений.
Низкая цена обусловлена тем, что хотелось бы после сдачи работы, помимо оплаты, получить от Вас и отзыв о моей работе.
С Уважением, Garter!
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