Готов сделать валидную вёрстку

Здравствуйте,

Готов сделать вёрстку .

Преимущества моей вёрстки:

1. Чистый, грамотный и валидный код без использования всяких "загрязняющих" программ по типу DreamWeaver.

2. Кроссбраузерность. Вёрстка будет отлично смотреться во всех известных браузерах: Firefox, Opera, IE9, Google Chrome.

3. Поддержка разных разрешений.

Низкая цена обусловлена тем, что хотелось бы после сдачи работы, помимо оплаты, получить от Вас и отзыв о моей работе.

С Уважением, Garter!