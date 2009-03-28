Создание, раскрутка, оптимизация, продвижение сайтов в поисковых системах.
GauraStyle | Раскрутка, Продвижение, Редизайнинг, Оптимизация. Стоимость продвижения сайта. Описание услуг оптимизации. SEO-аудит. Подбор ключевых слов.
Отзывы заказчиков
$31
10 баллов
16 лет назад
Отличная работа.. Прогнал в этот же день , а на следующий уже выдал отчёт. Успешных каталогов 6683 . писем на мыло пришло - 1133 Так же Провёл аудит и дал рекомендации по развитию сайта. Спасибо =)
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, как и обсуждали, всё и было осуществлено. Рекомендую с ним работать.