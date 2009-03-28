GauraStyle

Константин Лях GauraStyle

 
52 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание, раскрутка, оптимизация, продвижение сайтов в поисковых системах.

GauraStyle | Раскрутка, Продвижение, Редизайнинг, Оптимизация. Стоимость продвижения сайта. Описание услуг оптимизации. SEO-аудит. Подбор ключевых слов.

Отзывы заказчиков

Pixele
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов(-2)
$31
10 баллов
16 лет назад
Прогнать по каталогам
Отличная работа.. Прогнал в этот же день , а на следующий уже выдал отчёт. Успешных каталогов 6683 . писем на мыло пришло - 1133 Так же Провёл аудит и дал рекомендации по развитию сайта. Спасибо =)
Очень хороший заказчик, как и обсуждали, всё и было осуществлено. Рекомендую с ним работать.
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