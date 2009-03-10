Копирайтер, работаю в любых условиях, в любые сроки.

Коммуникабельный,трудолюбивый,готов работать в любых условиях,любые сроки работы. Готов войти в доверие к работодателю(заказчику); возможны постоянные заказы. На данном сайте являюсь новичком, занимаюсь его освоением. До этого печатался на других сайтах.

18 лет. Студент. IQ149

icq 397424981 (в любое время)

cот. 89617698742(смс)