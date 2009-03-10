Копирайтер, работаю в любых условиях, в любые сроки.
Коммуникабельный,трудолюбивый,готов работать в любых условиях,любые сроки работы. Готов войти в доверие к работодателю(заказчику); возможны постоянные заказы. На данном сайте являюсь новичком, занимаюсь его освоением. До этого печатался на других сайтах.
18 лет. Студент. IQ149
icq 397424981 (в любое время)
cот. 89617698742(смс)
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