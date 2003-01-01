Дата рождения:

18 мая 1980 г.

Образование:

Обучаюсь на последнем курсе в СФ Московском Психолого-Социальном Институте. Факультет – экономики. Специальность – Информационные системы в экономике.

Опыт работы:

НОУ школа «Маркетинг» (01.09.2003-30.10.2004) – Администрирование ЛВС. Обеспечение работоспособности парка ЭВМ. Преподавание предмета «Мировые информационные системы».

ООО «Информация Будущего» (08.01.2002-31.05.2002) – Администрирование ЛВС. Обеспечение работоспособности парка ЭВМ. IT-безопасность. Обновление и распространение баз данных системы «Кодекс».

ООО «АВВА» (24.01.2000-04.01.2002) – Оператор ЭВМ. Обеспечение работоспособности парка ЭВМ. IT-безопасность. Поддержка бухгалтерской системы «1С».