Экономичное SEO, Контекстная реклама, Сайты
1) Опыт SEO- продвижения сайтов с 2008 года.
Преимущества:
Специализируемся на малобюджетных проектах.
- Используем самые экономичные способы продвижения за счет внутренней оптимизации.
- Подключаем внешнюю оптимизацию для выведения в ТОП10 по конкурентным запросам.
- Постоянно консультируем по развитию сайта и улучшению его продающих качеств.
- Всегда показываем на каких работах по сайту можно сэкономить или выполнить их самостоятельно.
Предоставляем официальный договор и полную бухгалтерскую отчетность.
Высылаем ежемесячные отчеты/планы о проделанной работе и результатах продвижения.
2) Настраиваем рекламные кампании Яндекс.Директ и Google.Adwords.
3) Создаем недорогие сайты, для эффективного решения задач вашего бизнеса:
- Подбираем готовые шаблоны, максимально подходящие для продвижения ваших товаров и услуг.
- На стадии проектирования внимательно изучаем сайты конкурентов, чтобы взять от них лучшее.
- Тщательно продумываем удобство пользования сайтом, чтобы клиенту было легко совершить покупку.
- Используем популярные системы управления WordPress и Opencart, с которыми Вы сможете легко разобраться и вносить любые изменения на сайт самостоятельно.
Мейл: info @ artlinespb.ru
Телефон: +7(812) 242-6420
Действие аккаунта приостановлено!