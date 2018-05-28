GeorgeArt

Георгий GeorgeArt

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Экономичное SEO, Контекстная реклама, Сайты

1) Опыт SEO- продвижения сайтов с 2008 года.

Преимущества:

Специализируемся на малобюджетных проектах. 

  • Используем самые экономичные способы продвижения за счет внутренней оптимизации.
  • Подключаем внешнюю оптимизацию для выведения в ТОП10 по конкурентным запросам.
  • Постоянно консультируем по развитию сайта и улучшению его продающих качеств.
  • Всегда показываем на каких работах по сайту можно сэкономить или выполнить их самостоятельно.
Гарантии:

Предоставляем официальный договор и полную бухгалтерскую отчетность.

Высылаем ежемесячные отчеты/планы о проделанной работе и результатах продвижения.

2) Настраиваем рекламные кампании Яндекс.Директ и Google.Adwords.

3) Создаем недорогие сайты, для эффективного решения задач вашего бизнеса:

  • Подбираем готовые шаблоны, максимально подходящие для продвижения ваших товаров и услуг.
  • На стадии проектирования внимательно изучаем сайты конкурентов, чтобы взять от них лучшее.
  • Тщательно продумываем удобство пользования сайтом, чтобы клиенту было легко совершить покупку.
  • Используем популярные системы управления WordPress и Opencart, с которыми Вы сможете легко разобраться и вносить любые изменения на сайт самостоятельно.
Сайт: http://artlinespb.ru/

Мейл: info @ artlinespb.ru

Телефон: +7(812) 242-6420