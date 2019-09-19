GeorgeGetman

Георгий Гетман GeorgeGetman

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Я умею продавать и писать скрипты продаж

Я умею продавать и писать скрипты продаж. 

С 2017 года руковожу удалённым колл-центром. Строил или расширял удалённые отделы телемаркетинга для таких компаний как: 

✓ CarTarget 

✓ Деньги Будут 

✓ Первое Агенство Недвижимости 

✓ Юридическая компания "Новая жизнь", и другие. 

Если вам нужен качественный скрипт продаж не по книжкам, а исходя из практики продаж, то я готов полностью погрузиться в проект и написать то, что действительно будет работать. 

viber/wa: +38071-13-13-666 

skype: etalunicum 

tlg: @etalunicum 

P.S. Проживаю за рубежом, поэтому предпочтительна связь через мессенджеры 