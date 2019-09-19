GeorgeGetman

Я умею продавать и писать скрипты продаж
Я умею продавать и писать скрипты продаж.
С 2017 года руковожу удалённым колл-центром. Строил или расширял удалённые отделы телемаркетинга для таких компаний как:
✓ CarTarget
✓ Деньги Будут
✓ Первое Агенство Недвижимости
✓ Юридическая компания "Новая жизнь", и другие.
Если вам нужен качественный скрипт продаж не по книжкам, а исходя из практики продаж, то я готов полностью погрузиться в проект и написать то, что действительно будет работать.
viber/wa: +38071-13-13-666
skype: etalunicum
tlg: @etalunicum
P.S. Проживаю за рубежом, поэтому предпочтительна связь через мессенджеры