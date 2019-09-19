GeorgeGetman

Я умею продавать и писать скрипты продаж

Я умею продавать и писать скрипты продаж.

С 2017 года руковожу удалённым колл-центром. Строил или расширял удалённые отделы телемаркетинга для таких компаний как:

✓ CarTarget

✓ Деньги Будут

✓ Первое Агенство Недвижимости

✓ Юридическая компания "Новая жизнь", и другие.

Если вам нужен качественный скрипт продаж не по книжкам, а исходя из практики продаж, то я готов полностью погрузиться в проект и написать то, что действительно будет работать.

viber/wa: +38071-13-13-666

skype: etalunicum

tlg: @etalunicum

P.S. Проживаю за рубежом, поэтому предпочтительна связь через мессенджеры