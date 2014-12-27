Программирование в среде 1С (опыт работы 5 лет). Внедрение конфигураций УТ, БП, ЗУП, УПП. Специализируюсь на описании производственных и торговых процессов. Разработка обменов данными между различным ПО и 1С. Поддержка SQL. Большой опыт работы с нетиповыми конфигурациями. Постановка управленческого и бухгалтерского учета, имеется разработанная конфигурация на основе бухгалтерия 2.0.

Опыт работы с РАУЗ, внедрение многопередельной схемы управленческого учета наряду параллельно с отражением операций в давальческой схеме бухгалтерского учета.