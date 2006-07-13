Пятилетний опыт написания приложений на Delphi самых различных типов: БД ( Interbase, MSSQL), web-приложения (Indy, WinInet), работа с графикой, создание компонентов, написание библиотек классов и многое другое.

Хорошее знание WinAPI и понимание механизмов работы Win32.

Отличное знание XHTML, CSS, JavaScript.

Имеется опыт написания программ на C# под .NET, создания php-скриптов, написания сложных скриптов для InnoSetup.

Знание C++ на уровне понимания исходных кодов.

Имеются познания в области создания качественного пользовательского интерфейса, присутствует умение спроектировать хорошую эргономику и юзабилити.