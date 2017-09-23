SMM Специалист

Всем доброго времени суток,меня зовут Роман! На протяжении 4 лет я занимаюсь (SMM,рекламой в соц. сетях) - это не основная моя деятельность,так скажем увлечение (хобби). Свою работу я знаю от А до Я. Так что,если у вас возникли вопросы или же вам требуется помощь,обращайтесь,буду рад вам помочь!

Контакты для связи:

Страница Вконтакте - https://vk.com/romasmm

Список услуг и цен http://zismo.biz/topic/876361-kachestvennoe-deshevoe-prodvizhenie-v-sotcialny/