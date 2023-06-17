Giss93

Игорь Слободсков Giss93

 
43 годаУкраина/Черкассы
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
3D анимация, моделирование, визуализация.

Viber, Telegram: +380965137901

Skype: giss93

e-mail: [email protected]

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