Наша компания работает на рынке информационных технологий с 2005 года.

«Глобал – АйТи» - это команда профессиональных программистов, системных администраторов, дизайнеров и IT-менеджеров.

Наши цели:

1. Предоставление только высококачественных услуг.

2. Длительные партнерские взаимоотношения с клиентами.

Наши услуги:

Веб

• разработка и поддержка сайтов любого уровня сложности

• интернет - маркетинг

• услуги редизайна существующих проектов

• регистрация доменных имен и хостинг

Дизайн

• разработка фирменного стиля

• графический дизайн

• все виды презентационных материалов

• специализированные дизайн - решения

• эксклюзивные арт - проекты

IT-аутсорсинг

• администрирование рабочих станций и ПК

• Администрирование серверов

• Администрирование локально-вычислительных сетей (ЛВС)

IT-консалтинг

• аудит IT-структуры предприятия

• разработка IT-стратегии компании

• оптимизация IT-процессов

• технический консалтинг

IT-рекрутинг

• подбор IT-персонала

• формирование IT-отдела предприятия

• экспертные услуги