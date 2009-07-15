Наша компания работает на рынке информационных технологий с 2005 года.
«Глобал – АйТи» - это команда профессиональных программистов, системных администраторов, дизайнеров и IT-менеджеров.
Наши цели:
1. Предоставление только высококачественных услуг.
2. Длительные партнерские взаимоотношения с клиентами.
Наши услуги:
Веб
• разработка и поддержка сайтов любого уровня сложности
• интернет - маркетинг
• услуги редизайна существующих проектов
• регистрация доменных имен и хостинг
Дизайн
• разработка фирменного стиля
• графический дизайн
• все виды презентационных материалов
• специализированные дизайн - решения
• эксклюзивные арт - проекты
IT-аутсорсинг
• администрирование рабочих станций и ПК
• Администрирование серверов
• Администрирование локально-вычислительных сетей (ЛВС)
IT-консалтинг
• аудит IT-структуры предприятия
• разработка IT-стратегии компании
• оптимизация IT-процессов
• технический консалтинг
IT-рекрутинг
• подбор IT-персонала
• формирование IT-отдела предприятия
• экспертные услуги
Портфолио
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