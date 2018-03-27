GladkevichDesign

Павел Гладкевич GladkevichDesign

 
45 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Архитектор- дизайнер. с опытом работы

Гладкевич Павел - руководитель мастерской Gladkevich DESIGN. Область нашей деятельностичрезвычайно разнообразна. Мы нацелены на целостный подход в сфере архитектуры и

дизайна. Начиная от эскизов (идей) до предпроектных предложений  проектов рабочей документации авторскогонадзора и сдачи объекта в эксплуатацию. Мы предлагаем полный спектр услуг для

индивидуального современного подхода в архитектуре и дизайне:

·        архитектурное проектирование

·        дизайн интерьера

·        перепланировочные  решения

·        реконструкция

·        3d визуализация

·        авторское декорирование

·        проектирование индивидуальной мебели. Предметный дизайн

·        авторский надзор

Портфолио
Архитектура зданий
нет отзывов
$7/час
от $100от 20 дней
#160
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$7/час
от $100от 30 дней
#361