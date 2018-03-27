Павел Гладкевич GladkevichDesignGladkevichDesign
45 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Архитектор- дизайнер. с опытом работы
Гладкевич Павел - руководитель мастерской Gladkevich DESIGN. Область нашей деятельностичрезвычайно разнообразна. Мы нацелены на целостный подход в сфере архитектуры и
дизайна. Начиная от эскизов (идей) до предпроектных предложений проектов рабочей документации авторскогонадзора и сдачи объекта в эксплуатацию. Мы предлагаем полный спектр услуг для
индивидуального современного подхода в архитектуре и дизайне:
· архитектурное проектирование
· дизайн интерьера
· перепланировочные решения
· реконструкция
· 3d визуализация
· авторское декорирование
· проектирование индивидуальной мебели. Предметный дизайн
· авторский надзор
Портфолио
- Дизайн- проект частного дома в посёлке Леточки297 просмотров
- Дизайн- проект 2014г. Киев212 просмотров
- Проект Гостинично - офисного комплекса. Киев230 просмотров
- Проект Spa центра. Киев 2012г.331 просмотр
- Проект загородного дома в пос. Княжичи.165 просмотров
- Дизайн- проект квартиры в г. Вышгород Киевской обл166 просмотров
- Проект жилого дома. г. Киев урочище Оболонь, 7-я л177 просмотров
- Эко минимализм в офисе. Вышгород 2017г.235 просмотров
Архитектура зданий
нет отзывов
$7/час
от $100от 20 дней
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$7/час
от $100от 30 дней
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