Архитектор- дизайнер. с опытом работы

Гладкевич Павел - руководитель мастерской Gladkevich DESIGN. Область нашей деятельностичрезвычайно разнообразна. Мы нацелены на целостный подход в сфере архитектуры и

дизайна. Начиная от эскизов (идей) до предпроектных предложений проектов рабочей документации авторскогонадзора и сдачи объекта в эксплуатацию. Мы предлагаем полный спектр услуг для

индивидуального современного подхода в архитектуре и дизайне:

· архитектурное проектирование

· дизайн интерьера

· перепланировочные решения

· реконструкция

· 3d визуализация

· авторское декорирование

· проектирование индивидуальной мебели. Предметный дизайн

· авторский надзор