Продвижение канала на Youtube? Спроси меня как

Привет "Name" ! Я расскажу про себя и чем занимаюсь. Без регистраций и смс, как говорится. Я более 3-х лет занимаюсь продвижением каналов на YouTube и видеомаркетингом. Состою в школе YouTube Матвея Северянина, прошел множество других обучающих программ, в частности "Реальный YouTube" от БМ. В чем моя ключевая способность - могу грамотно продвигать бренды на YouTube, повышать узнаваемость и продажи. А теперь про мои кейсы и услуги.

Могу :

- Консультировать по нишам и тематикам в YouTube

- Проводить анализ конкуренции

- Составлять стратегию продвижения

- Оформлять, настраивать и оптимизировать каналы

- Грамотно оптимизировать ролики под поиск

- Выводить в ТОП поиска YouTube по ключевым запросам

Работали с множеством крупных каналов по абсолютно разных тематикам, и инфобизнес, и бизнес с китаем, и криптовалюта (даже продвигали ICO) , и спорт , и клипы, и много всего другого.