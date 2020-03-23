Евгений Глебов GlebovYevgeniyGlebovYevgeniy
30 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Редактирование аудио, подготовка аудиокниг к загрузке на Amazone (через ACX Check), услуги звукорежиссера
Записываю, редактирую, свожу и делаю мастеринг аудио. Есть необходимое оборудование, а также студия звукозаписи, если необходима большая работа. Опыт работы на двух киевских студиях с цифровым и аналоговым оборудованием. Есть база дикторов, которых могу записать для Ваших аудиокниг, рекламных роликов и тд.
И самое важное — крутые цены, тк в большинстве случаев работа ведется на дому 卵亂
Аппарат для небольших задач:— MacBook Pro; — DAW: Cubase 8, Reaper, Logic Pro;— Аудиоинтерфейсы: Focusrite Pro 40, Focusrite 18i20 (по необходимости)— Наушники DT 990 (80 ОМ)
Ссылка на примеры моих работ:
https://soundcloud.com/presnyakov-evgeniy/sets/portfolio-1/s-DZFQJ
Аудиомонтаж
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#127
Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $100от 7 дней
#225