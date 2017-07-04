Дизайн социальных сетей, создание превью для видео YouTube, вырезка элементов с картинок, набор текста со сканов, фотографий, аудио- видеоматериалов.

Доброго дня, уважаемые заказчики. Прошу выделить несколько минут своего времени, и прочитать данный текст до конца. Таким образом, может вы прекратите поиски нужного исполнителя.

Я уже более года занимаюсь веб-дизайном. В большинстве разрабатываю аватарки и меню для сообществ VK, делаю оформление для YouTube-каналов, Twitter и Facebook аккаунтов, рисую превью для видеороликов и так далее (ознакомиться со всем перечнем сможете немного ниже). У меня присутствует небольшое портфолио, которое касается практически каждой услуги. Оно не большое по одной причине: большую часть времени, я занимался этим только для личных целей. Я буду рад, если вы выберете меня, в качестве исполнителя вашей сложной (или наоборот) задачи. Принцип моей работы - всегда угодить своему заказчику, поэтому обращайтесь, сделаю все, что смогу и, главное, постараюсь удивить вас результатом!

Услуги:

Шапка для YouTube канала – 250 рублей + бесплатная миниатюра, которая впишется в дизайн

Шапка для Twitter аккаунта – 250 рублей + бесплатная

Шапка для Facebook аккаунта – 250 рублей +бесплатная

Горизонтальная шапка для сообщества VK – 200

Вертикальная аватарка для сообщества VK – 100

Превью для ролика\статьи – 150 рублей.

Спасибо за внимание, дорогие пользователи. Надеюсь, что вам что-либо понадобится с моего перечня услуг. Рад буду поработать для вас!

P.S Портфолио будет часто наполняться новыми работами, поэтому советую заглядывать туда :)