Gofman_Design

Иван Gofman_Design

 
26 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн станет доступней

Добрый день, занимаюсь различными направлениями дизайна.

Основное направление работы это графический дизайн.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

- разработка логотипа

- разработка фирменного стиля (+бесплатно упаковка для продукта)

- работа с соц. сетью, разработка оформления (иконки актуальных, выстраивание бесконечной ленты) (+бесплатный подарок 3 шаблона для сториз)

-презентации ( цена от количества слайдов)

- иллюстрации для ваших задач