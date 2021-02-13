Gofman_Design

Дизайн станет доступней
Добрый день, занимаюсь различными направлениями дизайна.
Основное направление работы это графический дизайн.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- разработка логотипа
- разработка фирменного стиля (+бесплатно упаковка для продукта)
- работа с соц. сетью, разработка оформления (иконки актуальных, выстраивание бесконечной ленты) (+бесплатный подарок 3 шаблона для сториз)
-презентации ( цена от количества слайдов)
- иллюстрации для ваших задач
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