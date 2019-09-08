3D моделлер, программист, репетитор и просто хороший человек

Предоставляю услуги по трем областям:

- репетиторство;

- решение заданий онлайн(+программирование сайтов, ботов)

- 3d моделирование.

Примеры работ могу скинуть личным сообщением.

3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ:

Быстро!Качественно!Недорого!

Помогу создать Вашу 3d модель, разработать игру, нарисовать анимацию, моделирование для ЧПУ станков, моделирование по чертежам.Моделирование персонажей для видео, игр. Создание моделей памятников, скульптур.Занимался моделированием с детства ради забавы, теперь занимаюсь этим профессионально.Выполнено более 20 работ. Большинство клиентов продолжают сотрудничать.

РЕПЕТИТОРСТВО, РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ ОНЛАЙН, ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

Опции создания сайтов и ботов - пол года. Не смотря на это не сомневайтесь, что я выполню Ваше задание.

Пoмoгу с peшениeм заданий:

- математика;

- прогpаммиpование НА ЯЗЫКАХ(C, C++, C#, PYTHON);

- олимпиaдныe зaдачи, ОГЭ, EГЭ.

Я - СТУДЕНТ МЕХМАТ МГУ. На данный момент уже выполнил около 30 заданий. Все клиенты довольны. Большая часть из них продолжила сотрудничать.

Также работаю репетитором. Мои курсы прошли 5 учеников. Высылаю решение с подробным объяснением.Есть ряд олимпиад, в которых я занял почетное место, а именно я являюсь призером московской математической олимпиады, призером межрегиональной олимпиады по математике и криптографии, призером турнира городов, призером олимпиады Ломоносов, призером всесибирской олимпиады по математике, призером регионального этапа всероссийской олимпиады, призером олимпиады САММАТ.Обучался в специализированном учебно-научном центре при МГУ.