Проектирование корпусной мебели по индивидуальному заказу. Изготовление комплекта документации по сборке (спецификация деталей и материала, сборочные чертежи, расчет стоимости, визуализация в 3DS и др.). Понятно и доступно любому умельцу. Стоимость услуги от 2$ (например кухонный навесной шкафчик). Кухня длинной 2.5м прибл. 20$. Для примера бесплатно высылаю проект углового стола под компьютер, ориентир 6$. Заказ в виде эскиза \\\"от руки\\\" и габаритные размеры изделия отсылаютса на мой Email. Я изготавливаю пакет документации и высылаю Вам 3DS фаил вида изделия и счет. После оплаты высылаю все остальное.