ВИДЕОМОНТАЖОР

Смонтирую и обработаю ваше видео. Качественно и профессионально. Начинающий фрилансер ,навыки имеются

В стоимость 1 кворка входит монтаж сырого материала длительностью до 5 минут:

- нарезка

- склейка

- наложение музыки

- вставки фото

Все материалы ваши.

Нужно для заказа:

От вас требуется:

Видео , аудио и фото материал

Подробное техническое задание , пример или четкое видение того, что вы хотите получить в результате.

Формат, в котором вы хотите получить свой ролик