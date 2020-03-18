ВИДЕОМОНТАЖОР
Смонтирую и обработаю ваше видео. Качественно и профессионально. Начинающий фрилансер ,навыки имеются
В стоимость 1 кворка входит монтаж сырого материала длительностью до 5 минут:
- нарезка
- склейка
- наложение музыки
- вставки фото
Все материалы ваши.
Нужно для заказа:
От вас требуется:
Видео , аудио и фото материал
Подробное техническое задание , пример или четкое видение того, что вы хотите получить в результате.
Формат, в котором вы хотите получить свой ролик
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