Gostemilov

Рухнул сервер. Расположен в Burst. После того, как его с грехом пополам запустили - отвалилась лицензия на Cpanel, не работает yum ну и так далее, то есть то ли проблемы с DNS, то ли я ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Системное программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно доработать Antileech Public 4.1. Года полтора назад сделал сам (так что это реально) но потерял и не смог восстановить. Что нужно: при отдаче файла клиенту маскируется физическое расположение файла (IP и\или сервер) так что ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Скрипт основан на OSCommerce и привязан к VBulletin. Необходимо привернуть системы оплаты: Яндекс-деньги, WebMoney, оплату через Roboxchange и Rupay. Подобные разработки есть в открытом доступе для OSC.Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Скрипт каталога сайтов Link Exchanger 2.0 Нужно всего лишь добавить в скрипт 2 текстовых поля - описание сайта и название сайта. Посмотреть оригинал, куда нужно добавить поля - http://lekx.ru/le/ Скрипт в аттачеВеб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$115
10 баллов
13 лет назад
Алексей, отличный заказчик. В ходе работы возникли дополнительные сложности, но и они не остались без дополнительного финансового внимания. И просто хороший человек, очень приятный в общении! Одно удовольствие работать, спасибо.
Ответный отзыв
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