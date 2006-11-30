Gostemilov

Алексей Гостемилов Gostemilov

 
60 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка антилич

    Нужно доработать Antileech Public 4.1. Года полтора назад сделал сам (так что это реально) но потерял и не смог восстановить. Что нужно: при отдаче файла клиенту маскируется физическое расположение файла (IP и\или сервер) так что ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Небольшая модификация скрипта LinkExchanger

    Скрипт каталога сайтов Link Exchanger 2.0 Нужно всего лишь добавить в скрипт 2 текстовых поля - описание сайта и название сайта. Посмотреть оригинал, куда нужно добавить поля - http://lekx.ru/le/ Скрипт в аттаче

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
VIGuY
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$115
10 баллов
13 лет назад
Срочная настройка CentOS
Алексей, отличный заказчик. В ходе работы возникли дополнительные сложности, но и они не остались без дополнительного финансового внимания. И просто хороший человек, очень приятный в общении! Одно удовольствие работать, спасибо.
Грамотно выполненная работа в сжатые сроки. Адекватная стоимость работ. Весьма доволен.
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