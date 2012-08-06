GrafAngwarsk

Ангварский GrafAngwarsk

 
29 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Видео-монтажёр

Делаю рекламу/пользовательские ролики.

Беру по минимум.

Skype:mr.sexdrugsrock

Портфолио
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $25
от 5 дней
#499
Видеомонтаж
нет отзывов
от $25
от 5 дней
#1695