Дизайнер-проектировщик интерфейсов (ux, ui, иллюстрации и дизайн любой сложности.)

Профессиональный Дизайнер-проектировщик интерфейсов, Художник-дизайнер, Веб-дизайнер, с большим опытом.

Мои услуги:

– Проектирование (UI/UX) интерфейсов сайтов и мобильных приложений (в Figma),

– Веб-дизайн,

– Векторные иллюстрации,

– Растровая графика,

– Полиграфический дизайн,

– Pixel-art,

– 2D анимация,

– Концепт-арт

В настоящее время основная работа – проектирование и дизайн интерфейсов, web-дизайн, логотипы и фирменный стиль, векторная графика различной направленности (иконки, иллюстрации и т.д.)

Проектировал сложные онлайн системы (юзерскую часть и админки) для линейки CMS, крупнейший в РФ онлайн сервис для гостиничного бизнеса.

Долгое время работал ведущим художником (концепт-арт игры от начало и до конца, графика внутри игры, анимация персонажей, реклама в сети и полиграфия для фирмы) в команде разработчиков компьютерных игр, компания White Elephant (в настоящее время Elephant Games).

Игры с моей графикой:

– "Jungle Heart" (вся графика, игра издана на диске в России, локализованное название "Белый слон", издатель: "Акелла"),

– "RIP" (вся графика, игра издана на диске в России, издатель: "1С"),

– "Road Rush" (только часть моей графики),

– "Avalon"(вся графика),

– "Rip: Strike Back" (вся графика),

– "Crazy Nut" (флэш-игра, вся графика),

– "RIP: The Last Hero" (основная часть графики и весь концепт-арт).

Хорошо рисую от руки и на компьютере (растровая и векторная графика).

Также продолжительное время работал в различных рекламных агентствах (полиграфия, наружная реклама и т.д.).