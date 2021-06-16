Профессиональный Дизайнер-проектировщик интерфейсов, Художник-дизайнер, Веб-дизайнер, с большим опытом.
Мои услуги:
– Проектирование (UI/UX) интерфейсов сайтов и мобильных приложений (в Figma),
– Веб-дизайн,
– Векторные иллюстрации,
– Растровая графика,
– Полиграфический дизайн,
– Pixel-art,
– 2D анимация,
– Концепт-арт
В настоящее время основная работа – проектирование и дизайн интерфейсов, web-дизайн, логотипы и фирменный стиль, векторная графика различной направленности (иконки, иллюстрации и т.д.)
Проектировал сложные онлайн системы (юзерскую часть и админки) для линейки CMS, крупнейший в РФ онлайн сервис для гостиничного бизнеса.
Долгое время работал ведущим художником (концепт-арт игры от начало и до конца, графика внутри игры, анимация персонажей, реклама в сети и полиграфия для фирмы) в команде разработчиков компьютерных игр, компания White Elephant (в настоящее время Elephant Games).
Игры с моей графикой:
– "Jungle Heart" (вся графика, игра издана на диске в России, локализованное название "Белый слон", издатель: "Акелла"),
– "RIP" (вся графика, игра издана на диске в России, издатель: "1С"),
– "Road Rush" (только часть моей графики),
– "Avalon"(вся графика),
– "Rip: Strike Back" (вся графика),
– "Crazy Nut" (флэш-игра, вся графика),
– "RIP: The Last Hero" (основная часть графики и весь концепт-арт).
Хорошо рисую от руки и на компьютере (растровая и векторная графика).
Также продолжительное время работал в различных рекламных агентствах (полиграфия, наружная реклама и т.д.).
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