Graphomanka

Отвечаю за качество своих текстов. Пишу на заказ как для себя.

В копирайтинге я с 2014 года.

У меня филологическое образование. И я люблю писать.

По натуре своей отличница. Обладаю широким кругозором. Интересуюсь различными сферами жизни: психология, философия, футурология, образование, медицина, права человека, домашние животные, путешествия, настольные игры, литература, лингвистика и многое другое. Готова тщательно изучить и проанализировать информацию для вашей статьи. Стесняюсь писать ерунду, понимая, что мой текст может повлиять на чьи-то представления о жизни. Поэтому грамотность и фактическую точность изложенного гарантирую.

Честность - мой принцип. Я не пропадаю без предупреждения, задаю уточняющие вопросы, когда мне что-то непонятно, и не берусь за темы, в которых не способна разобраться.

Если вам нужна большая статья с изобилием подробностей, но без "воды" - можете смело обращаться ко мне. Объёмы меня не пугают. Всё разложу по полочкам и сделаю так, чтобы информация стала доступной для ваших читателей.

Но не хуже я справлюсь и с кратким, но восторженным описанием прекрасного города или с философским эссе.

Последнее время я пишу в основном большие информационные статьи для блогов. Однако возьмусь и за текст о компании, и за объявления, и за описания товаров. Могу качественно написать тексты большинства видов, кроме сложных продажников (мне не нравится эта сфера и поэтому нет мотивации в ней развиваться).

У меня есть также редакторский и корректорский опыт. И природное желание исправлять ошибки и корявые выражения. Так что сделаю приятным и легко читаемым даже очень "грязный" текст.

Могу качественно перевести текст любой сложности и любого стиля с украинского языка на русский. Тексты небольшой и средней сложности готова перевести с русского языка на украинский.

Обладаю высокой скоростью печати. Поэтому задания, связанные с набором или транскрибацией текста, могу выполнить очень быстро без потери качества.

А вот пишу вдумчиво и в моменты вдохновения, поэтому не стремлюсь работать на скорость. Но адекватно оцениваю свои возможности и сроков не срываю.

Работаю в средней ценовой категории - от 100 рублей за тысячу знаков б/п. Но подхожу к работе так ответственно, как если бы брала 1000.

Готова к диалогу.

С примерами моих текстов вы можете ознакомиться по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1eXGfdJf6bHzdlCTW5da9GWUTlvpAVfNULngQfDFc158/edit