Творчество - это самый совершенный бунт... ;-)

Свет, камера, мотор...

Что может быть приятней, чем добровольное погружение в мир фантазий, где все мечты сбываются, а товары продаются, при этом находясь в полном восторге !?...

Нет, я пока ещё не снимаю рекламных роликов, но как только закончу с "полным метром", обязательно попробую себя и там, а пока, к вашим услугам ).

Сценарист

Режиссёр

Оператор

Музыкальный редактор

Звукорежиссёр

Монтажёр

...и Ваш ассистент ).

Наград и отличительных степеней пока не имею а воспитываюсь на книгах, российских деятелей кино в том числе:

Соколов Алексей Георгиевич, Хван Александр Фёдорович, Суркова Ольга Евгеньевна, Мария Кувшинова, Владимир Соколов...

Не бойтесь экспериментировать, бойтесь стать устаревшими и скучными :-)

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