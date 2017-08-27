Grifstreetstudio

Александр Карташев Grifstreetstudio

 
38 летРоссия/Невинномысск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Творчество - это самый совершенный бунт... ;-)

Свет, камера, мотор...  

 Что может быть приятней, чем добровольное погружение в мир фантазий, где все мечты сбываются, а товары продаются, при этом находясь в полном восторге !?...

 Нет, я пока ещё не снимаю рекламных роликов, но как только закончу с "полным метром", обязательно попробую себя и там, а пока, к вашим услугам ).

Сценарист

Режиссёр

Оператор

Музыкальный редактор

Звукорежиссёр

Монтажёр

...и Ваш ассистент ).

Наград и отличительных степеней пока не имею а воспитываюсь на книгах, российских деятелей кино в том числе:

Соколов Алексей Георгиевич, Хван Александр Фёдорович, Суркова Ольга Евгеньевна, Мария Кувшинова, Владимир Соколов... 

Не бойтесь экспериментировать, бойтесь стать устаревшими и скучными :-)

[email protected]

Портфолио
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $90от 10 часов
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$8/час
от $67от 9 часов
нет рейтинга