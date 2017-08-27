Александр Карташев GrifstreetstudioGrifstreetstudio
38 летРоссия/Невинномысск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Творчество - это самый совершенный бунт... ;-)
Свет, камера, мотор...
Что может быть приятней, чем добровольное погружение в мир фантазий, где все мечты сбываются, а товары продаются, при этом находясь в полном восторге !?...
Нет, я пока ещё не снимаю рекламных роликов, но как только закончу с "полным метром", обязательно попробую себя и там, а пока, к вашим услугам ).
Сценарист
Режиссёр
Оператор
Музыкальный редактор
Звукорежиссёр
Монтажёр
...и Ваш ассистент ).
Наград и отличительных степеней пока не имею а воспитываюсь на книгах, российских деятелей кино в том числе:
Соколов Алексей Георгиевич, Хван Александр Фёдорович, Суркова Ольга Евгеньевна, Мария Кувшинова, Владимир Соколов...
Не бойтесь экспериментировать, бойтесь стать устаревшими и скучными :-)
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Портфолио
- Авторская работа (под ключ)153 просмотра
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