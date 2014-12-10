Немного о себе и увлечениях.
По образованию я программист - информатик.
Работаю удаленным системным администратором.
В интернете в свободное время подрабатываю тематическим наполнением ( контентом, текстом и д.р) интернет проектов.
Пробую себя в написании статей, владею опытом разработки и создания слоганов для фирм.
Разработка логотипов, стилистики.
Ну и пробую себя в разных направлениях ( в данный момент разработка приложения для мобильной ОС).
Обладаю стремлением и нацеленностью на результат!
Действие аккаунта приостановлено!