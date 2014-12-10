Немного о себе и увлечениях.

По образованию я программист - информатик.

Работаю удаленным системным администратором.

В интернете в свободное время подрабатываю тематическим наполнением ( контентом, текстом и д.р) интернет проектов.

Пробую себя в написании статей, владею опытом разработки и создания слоганов для фирм.

Разработка логотипов, стилистики.

Ну и пробую себя в разных направлениях ( в данный момент разработка приложения для мобильной ОС).

Обладаю стремлением и нацеленностью на результат!