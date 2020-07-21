GukkGeorgy

Видеомонтаж

Опыт в программах таких как: Adobe Photoshop, Premiere, After effects, Audition. Опыт работы 5 лет.

Услуги:

·Базовый монтаж (нарезка видеофрагментов, цветокоррекция, наложение музыки, если есть голос, то очистка от шумов)

·Разработка плашек (lower third), анимирование текста, трекинг, переходы, кеинг.

·Обработка фотографий, логотипов (RAW,CDR,tif,ai и др.)

·Владею английским (basic) не сложные предложения без специфичного акцента могу перевести

Ссылка на мои работы - https://yadi.sk/d/mWpz0WCg3sP6_w