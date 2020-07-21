GukkGeorgy

Видеомонтаж
Опыт в программах таких как: Adobe Photoshop, Premiere, After effects, Audition. Опыт работы 5 лет.
Услуги:
·Базовый монтаж (нарезка видеофрагментов, цветокоррекция, наложение музыки, если есть голос, то очистка от шумов)
·Разработка плашек (lower third), анимирование текста, трекинг, переходы, кеинг.
·Обработка фотографий, логотипов (RAW,CDR,tif,ai и др.)
·Владею английским (basic) не сложные предложения без специфичного акцента могу перевести
Ссылка на мои работы - https://yadi.sk/d/mWpz0WCg3sP6_w
Действие аккаунта приостановлено!