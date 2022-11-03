Разработка iOS, Android - приложений и Web-сайтов, интернет-магазинов и приложений различной сложности

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Написание техзадания, разработка прототипа, постановка и контроль выполнения задач - основные киты высокопрофессиональной работы.