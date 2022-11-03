Разработка iOS, Android - приложений и Web-сайтов, интернет-магазинов и приложений различной сложности
От идеи до релиза. Обращаясь ко мне Вы получаете гарантированно качественный сервис и реализованный Ваш продукт в указанные сроки.
Написание техзадания, разработка прототипа, постановка и контроль выполнения задач - основные киты высокопрофессиональной работы.
Портфолио
- Приложение для онлайн-ресторана109 просмотров
- Система подбора тура или отеля105 просмотров
- Система аренды велосипедов101 просмотр
- Приложение по поиску недвижимости88 просмотров
- Гарантийная и постгарантийная поддержка Comfy и Fo85 просмотров
- Интернет-магазин сумок73 просмотра
- Корпоративный сайт IT-компани78 просмотров